العراق.. إصابة 10 محتجين بالاختناق أمام السفارة الأمريكية

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365
قال مصدر أمني وشهود، الأربعاء، إن 10 من المحتجين أمام السفارة الأمريكية وسط بغداد، أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم غاز مسيل للدموع، خلال محاولات إبعادهم من قبل حرس السفارة.
وأفادت المصادر أن حرس السفارة قام بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين وإبعادهم عن محيط السفارة، في ثاني أيام الاحتجاج.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحتجين أضرموا النيران بإطارات سيارات فارغة في محيط السفارة قبل قيام حرسها بتفريقهم.
والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين، حرم سفارة واشنطن ببغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.
وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأمريكية، الأحد، على كتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار العراقية، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلاً من الكتائب وإصابة 48 آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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