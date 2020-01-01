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حريق في جبلاية قرود بألمانيا يتسبب في نفوق الحيوانات بها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي -  
اندلع حريق في جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق كافة الحيوانات بداخلها.
وكتبت الحديقة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك» صباح الأربعاء: «مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس...وأسوأ مخاوفنا صار حقيقة.... جبلاية القردة العليا احترقت... لا يوجد أي حيوان على قيد الحياة في الجبلاية». وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلات المتاخمة للجبلاية ظلت سالمة من الحريق.
ولم تتضح بعد أسباب الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء.
وذكرت إذاعة غرب ألمانيا أنه من المرجح أن تكون ألعاب نارية هي التي تسببت في هذا الحريق.
وتولت قوات الإطفاء السيطرة على الحريق.
وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث. وستظل الحديقة مغلقة بسبب ذلك.
وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح جبلاية القرود عام 1975 على مساحة ألفي متر مربع. وكانت تضم قردة من فصيلة إنسان الغاب والشمبانزي والغوريلا والقشيات ونوعاً من خفافيش الفاكهة وطيور.

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