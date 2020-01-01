ترامب يمدح كيم وبومبيو يطلب السلام من كوريا الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقع عقداً بشأن نزع السلاح النووي، وإنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي رجل يفي بوعده.

وبعد ساعات من قول كيم إن بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وستطور سلاحاً استراتيجياً جديداً في المستقبل القريب، قال ترامب إنه يتفق مع كيم و«علينا أن نفعل ما يجب أن نفعله».

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا «لكنه وقع عقداً، وقع اتفاقاً بشأن نزع السلاح النووي... جرى ذلك في سنغافورة وأعتقد أنه رجل يفي بوعده ولذا سنرى».

بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل أن تختار كوريا الشمالية السلام وذلك بعدما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن بلاده ستواصل تطوير برامجها النووية وتطوير «سلاح استراتيجي جديد» في المستقبل القريب.

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز في مقابلة «لذلك، إذا رأينا هذا التقرير علناً... فإننا نأمل أن يتخذ الرئيس كيم مساراً مختلفاً... نأمل أن يتخذ الرئيس كيم القرار الصحيح... سيختار السلام والرخاء بدلاً من الصراع والحرب».