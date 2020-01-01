الشامسي يكرم الفائزين بجائزة رئيس «الهوية» للتميز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



كرم علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عدداً من الموظفين والموظفات، وذلك لتميزهم وتفانيهم في مجال عملهم من خلال جائزة (رئيس الهيئة للتميز) التي تم إطلاقها بتوجيه ورعاية منه، كأحد المحفزات لاستدامة التميز وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي، إلى جانب فتح قنوات الاتصال والتواصل الأفقي بين الموظف والمسؤول المباشر باعتباره جزءاً من العملية الإدارية، وتقوية العلاقة الوظيفية بينهما ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وإنجاز العمل على أكمل وجه.

وحث الشامسي العاملين في الهيئة على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والعمل الدؤوب نحو مزيدٍ من الإبداع والابتكار لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لعام 2021 والاستعداد للخمسين القادمة.

وشمل التكريم 51 فارساً وفارسة من الموظفين على مستوى الوحدات التنظيمية وفرق العمل والأفراد المشاركين في الجوائز المجتمعية والبحوث العلمية والذين حققوا نتائج باهرة.

وهنأ الفائزين والفائزات من فرسان الهيئة مؤكداً على ثقته في إمكانياتهم وقدرتهم على التميز والإبداع في عام 2020 وأنهم يستطيعون وضع بصماتهم المشرقة لتكون علامة بارزة لإنجازاتهم المستدامة نحو مزيدٍ من العمل والعطاء.

كما نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حملة لدعوة موظفيها والمتعاملين إلى المشاركة في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية للدولة، والتي تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم في هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة تسرد قصة النجاح الملهمة لدولة الإمارات، وتجسد منظومتها القيمية الفريدة للعالم وتكون علامة فارقة لها ولإنجازاتها خلال السنوات الخمسين المقبلة.