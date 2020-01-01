الحكومـة اللبنانيـة «اكتمـلت» واستيـاء درزي مـن توزيـع الـوزارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

فيما يواصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب مشاورات التأليف وأصبح في الشوط الأخير على أمل أن يبدأ لبنان سنة 2020 بحكومة جديدة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت، وذلك في تراشق محدود على «تويتر» مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في وقت واصل فيه الحراك الشعبي اعتصاماته لليوم السادس والسبعين بعدما أقام ليل أمس حفل رأس السنة في وسط بيروت.

ويبذل عدد من الأطراف جهوداً كبيرة لتسهيل ولادة الحكومة في القريب العاجل وسط محاولة لم يكتب لها النجاح لإعلانها قبل حلول رأس السنة بسبب بعض التفاصيل الصغيرة ما حكم بالتأجيل حتى يوم غد الخميس كما توقعت مصادر مواكبة على اعتبار أن اليوم الاربعاء عطلة رسمية بعدما أصبحت التشكيلة شبه مكتملة وهي مؤلفة من 18 وزيراً مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بينهم 6 نساء، لكن قد يرتفع العدد الى 20 بسبب الاعتراض الدرزي كون الدروز سيتمثلون بوزير واحد فقط مقابل أربعة لكل من السنة والشيعة، على أن يكون كل الوزراء من أهل الاختصاص ولا يمثل أي وزير من حكومة تصريف الأعمال بعدما وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على التخلي عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي مقابل تنازل «حزب الله» وحركة «أمل» عن وزيري الصحة والزراعة جميل جبق وحسن اللقيس.

وتقول المصادر المطلعة إن الطبخة باتت جاهزة ما عدا بعض الرتوش، فيما تم توزيع الحقائب السيادية على الطوائف والمذاهب حيث ستؤول وزارة المالية الى الشيعة لصالح الخبير الاقتصادي غازي وزني، والخارجية الى الموارنة ويطرح اسم الوزير السابق دميانوس قطار والداخلية الى السنة وستكون بين العميدين المتقاعدين باسم خالد وحسني ‏ضاهر، والدفاع الى الارثوذكس ويطرح لها شادي مسعد أو وديع العبسي.

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وعلم أنّ من الأسماء المطروحة للحصة الشيعية إضافة الى وزني، رئيس المجلس الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله للصناعة، وفادي ناصر الدين للصحة، ومدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين للشباب والرياضة. ومن الأسماء السنية طارق ‏المجذوب أو عبد الرحمن البزري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عثمان سلطان (لوزارة الاتصالات)، ومن بين الاسماء الدرزية الرئيس التنفيذي لكل من شركة ألفا تورز دبي وشركة مارتا للاستشارات السياحية غسان العريضي أو الدكتور رمزي مشرفية.‏

وفي الأثناء، كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تغريدة باللهجة العامية، ونشرها عبر حسابه على تويتر: فعلاً الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت، دون الإشارة إلى أي من الأحزاب التي تباينت الرؤى بينها حول تشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف أن ثمة أناساً لا ترى ونظرها مركز على اللون الأزرق (في إشارة إلى لون تياره السياسي)، ملمحاً بأن هناك من يسعى للدخول إلى الحكومة بشكل غير مباشر، دون تحديد.

ولم يوضح الحريري أكثر، لكن يبدو أن تصريحه جاء رداً على تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غرد قبل ساعات، قائلاً: بالأساس فإن الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة.

وأضاف جنبلاط: الاتصالات بين البرتقالي (في إشارة إلى لون التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) والأزرق، الذي خرب البلاد، يبدو أنها تتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد.

وتابع: لكن أحذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان (في إشارة إلى باسيل صهر الرئيس ميشال عون).