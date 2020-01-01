عودة السينما المستقلة في مصر لمواجهة «التجارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد فتحي

تمر السينما المصرية بفترة مهمة، في ظل اعتمادها على الإنتاج الضخم بكبار النجوم والمؤلفين والمخرجين، الذين يضمنون لصناع تلك الأعمال الأرباح الكبيرة، في الوقت الذي لم يعد هناك باب مفتوح أمام العديد من المواهب التي لا تجد المنتج الذي يغامر برصد ميزانيات لإنتاج أعمالهم، في ظل الرؤية المسيطرة بأن السينما مجال تجاري بحت.

هذه الرؤية جعلت السينما المستقلة الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه شباب السينمائيين، ليطلقوا أعمالهم في مواجهة أفلام النجوم التجارية، وسط قلق وحذر شديدين من أن تتكسر طموحاتهم وأحلامهم، أمام الميزانيات الضخمة للأفلام التجارية.

والسينما المستقلة تجربة تطرح العديد من الأسئلة، حاولنا البحث لها عن إجابات في التحقيق الآتي.

ازدهرت الأفلام المستقلة في مصر في العقد الأول من القرن الحالي، لكن ما لبث أن خف بريقها في السنوات الماضية، قبل أن تعاود الظهور في الفترة الأخيرة.

في العام الماضي شارك أكثر من عمل في مهرجان «مالمو» للسينما العربية، ومنها الفيلم الروائي الطويل «في الجون» للمخرج تامر عشري، و«ميكا» إخراج إسماعيل فروخي.

وفي مهرجان الجونة ظهر فيلم «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي، الذي رشح للأوسكار في القائمة الطويلة، كما ظهر العديد من الأعمال الأخرى منها «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزي صالح، الذي حصد أكثر من 17 جائزة في المهرجانات الدولية، وكان مرشحاً للأوسكار، وخرج من القائمة القصيرة، وكذلك فيلم «ليل خارجي» للمخرج أحمد عبد الله. ومؤخراً، أقيمت فعاليات نادي السينما المستقلة بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، وعرضت فيه أفلام «جزيرة التوت» للمخرج خالد منصور، و«أحلام الظل» للمخرجة نيفين سراج، و«سكر ولاد» للمخرج محمد سعدون، كما عرضت سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بعض الأفلام، منها فيلم «ما تعلاش عن الحاجب» إخراج تامر عشري، و«جنوبية» إخراج سارة عماد، و«كومو فلاش» إخراج عبيد زيان و«ثلاث ساعات بعد منتصف الليل» إخراج مهند الكاشف.

وأكد د. خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، أن الأفلام المستقلة منفذ للموهوبين الشباب، وأن المركز يفتح أبوابه أمامهم لتقديم أعمالهم السينمائية بلا قيود. وقال: إنشاء نادي السينما المستقلة بدأ بفكرة إقامة وحدة دعم «لوجيستي» لإنتاج وعرض الأفلام المستقلة، بعدها أقيم مهرجان «رؤيا» للأعمال المستقلة والتسجيلية والقصيرة، فكل ذلك متنفس لها، وسنساند التجارب الشبابية بتقديم دعم لها، أو عن طريق إنتاجها، لأنها باتت متنفساً كبيراً لشباب السينمائيين، خاصة أنهم يقدمون أعمالاً مميزة.

أحمد النبوي الناقد السينمائي بالمركز القومي للسينما، الذي يشارك في بطولة الفيلم المستقل «تستطيع الخروج»، قال: السينما المستقلة تطرح موضوعات مهمة، وتعكس هموم وقضايا من الواقع لا تتطرق لها الأفلام التجارية، وفي الوقت نفسه هي قادرة على منافستها إذا توافر دعم مادي جيد لها، لأن الشباب الذين يقدمونها موهوبون ويحبون السينما، لكن هناك صعوبات تواجههم، تتركز في الحصول على موضوعات قوية لإقناع النجوم بالمشاركة فيها، وهذا ما تحقق مع فيلم «ورد مسموم» للنجم محمود حميدة، مع المخرج أحمد فوزي. وطالب القنوات الفضائية بأن تمنح هذه الأفلام فرصة العرض على شاشتها، لصعوبة طرحها في دور العرض السينمائي، رغم أنها تحقق نسب مشاهدة عالية مثلما حدث في فيلم «يوم الدين».

وقال المؤلف والمخرج مجدي أحمد علي: شركات الإنتاج تعتمد على النجم، الذي يعتبر مكلفاً ويرفع ميزانية الفيلم، والدولة رفعت يدها عن صناعة السينما، وبالتالي يجب إفساح المجال للأفلام المستقلة قليلة التكلفة، والتي تعتمد على التمويل أو تضحية العاملين فيها بأجزاء كبيرة من أجورهم، وهي تضم مواهب عديدة، إذا وجدت الفرصة ستحقق النجومية.

الناقدة خيرية البشلاوي رأت أن أفلام السينما المستقلة أصبحت تجذب المشاهدين في الفترة الأخيرة، وتشاهدها نسبة كبيرة من الشباب، رغم إسناد دور البطولة فيها لأسماء غير معروفة. وقالت: البطل في هذه الأعمال دائماً يكون الموضوع وأسلوب الإخراج، لأنها تعبر عن فن راقٍ وصناع مخلصين لعملهم، وتعتمد على أفكار رائعة، ويقوم عليها مخرجون ومؤلفون وممثلون موهوبون، وبمرور الوقت سيكون لها قدرة حقيقية على منافسة السينما التجارية.



زيادة الانتاج تحتاج الدعم



أشار الناقد السينمائي أحمد عسر إلى أن الأفلام المستقلة تحتاج إلى الدعم ليزيد إنتاجها، وأن يكون في أغلب المحافظات قاعات لعرضها. وقال: هناك ضرورة لتقنين هذه الأعمال في إطار مشروع يعمل عليه الجميع إلى جانب الدولة، وإزالة العقبات التي تواجهها، ومن الممكن تحديد دور عرض أو قاعات خاصة بهذه الأعمال، حتى تحقق عائداً مادياً يضمن لها الاستمرار.

وقال المخرج الشاب أحمد عادل، أحد صناع السينما المستقلة: هذه النوعية قادرة على مواجهة الأفلام التجارية، بل أصبح لها صدى كبير، مثلما حدث مع أعمال مثل «لا أحد هناك» و«ليل خارجي» و«ورد مسموم»، كما أن النجوم أنفسهم تغيرت فكرتهم عن السينما المستقلة، وأصبحوا يشاركون فيها، خصوصاً أن فكرة الأجر لم تعد المسألة الأساسية لهم، لأن جوائز المهرجانات تعوضهم، لذلك بدأنا نشاهد نجوماً مثل محمود حميدة، إياد نصار، وآسر ياسين في تلك الأعمال.