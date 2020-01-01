تظاهـرات هادئـة لطـلاب الجزائـر ترفـض عـروض الحـوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر نحو ألفي طالب ومدرّس ومواطن مجدداً، أمس الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية ضد النظام معلنين رفضهم عرض الحوار الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وهتف متظاهرون ساروا بهدوء ومن دون حوادث في وسط العاصمة «لم نصوت وجلبوا تبون الذي لن يحكمنا». وجدد المحتجون رفضهم للحوار مع الرئيس الجزائري الذي كان دعا حركة الاحتجاج إلى «حوار لبناء الجزائر الجديدة».

وهتف محتجون «كيف نقبل الحوار في وقت يقبع فيه أبرياء في السجون» رافعين لافتات كتب عليها «الحرية لسجناء الرأي».

وهناك نحو 140 متظاهراً وناشطاً وصحفياً تم توقيفهم، أو الحكم عليهم بالسجن خلال حركة الاحتجاج التي كانت انطلقت في 22 فبراير/ شباط 2019.

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وقالت سارة (21 عاماً) وهي طالبة، لوكالة فرانس برس «سنواصل النزول إلى الشارع حتى الإفراج عن كل معتقلي الحراك».

كما ردد المحتجون شعارات ضد القيادة العليا العسكرية.

وكان تبون دعا في 19 ديسمبر/ كانون الأول في خطاب توليه مهامه إلى «طي صفحة الخلافات والتشتّت والتفرقة»، مؤكداً التزامه «بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية».

من جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن القبض على إرهابيين اثنين، أحدهما أصيب بجروح في شرقي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن أحد المقبوض عليهما التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، لافتة إلى أن المقبوض عليه الثاني التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017. وأضافت أن الإرهابيين كانا برفقة ست نساء، وسبعة أطفال، مشيرة إلى أن العملية لا تزال متواصلة وتم خلالها العثور على بندقيتين. وقالت: «تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كل ربوع الوطن». (وكالات)