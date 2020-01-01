شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد تشعل قنديل الشعر في ندوة الثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في افتتاح موسمها الشعري الشتوي، نظمت لجنة الشباب، في ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع دار رواشن للنشر، أمسية شعرية موسيقية تحت عنوان «الشعر.. أيضاً موسيقى»، أدار الأمسية وقدّم لها الإعلامي الإماراتي إبراهيم بن حاتم، وشارك فيها الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والشاعر الأردني معتز قطينة، وفي قراءات متعددة قدم الشاعران قصائد عدة، تخللها عزف موسيقي على آلة القانون للعازفة نغم الدعبل.

في القراءة الأولى أنشدت الشاعرة سوسن دهنيم قصيدتها «كنت نسياً منسيا»، لقلبها المسافر ولأجواء الوداع التي تصاحب ذلك، وقالت: «مكتظاً بالأسئلة أنزف وطني/‏‏ لا ماءَ في بحرٍ يضمدني/‏‏ ولا سماءَ تظلل جزعي/‏‏ أرحل وفي البيت غربانٌ يتفقدون سريري/‏‏ أعطّر صوتي بعشبِ قريتي/‏‏ أمسك خطوتي قبل اشتداد اللهفة/‏‏أهرب من شوقي فتصفعُني الدموع/‏‏كنت أوضّبُ دهشتي كلّما كتبتُ قصيدةً/‏‏ أو سرّحتُ ابتسامتي برسالة شاردة من الوقت/‏‏ينفضُ انكساري أنقاضَه/‏‏ يرتدي ريشاً كان حشواً لوسادتي/‏‏ ويحلّق فوق رأسي طائراً مستعيراً صوتَ أنيني وملامحَ الحنين».

وتلتقط الشاعرة في القصيدة نفسها ملامح المكان، مكانها الأول «المنامة»، وتشبّهها بالفتاة السمراء، وبجنة الأمل، وتتغنى بذلك معبرة عن حنين لا ينقطع قائلة: «أصادف سمراءَ المنامة تفرد قلبَها للريح/‏‏ تسلّم روحي لجنة الأمل/‏‏ وبرائحة المشموم العالق في شعرها تغسل الفؤاد وتكون له النبض/‏‏ تتقد ذاكرتي/‏‏أسمعُ الصدى يردد: أحتاجك وطناً ونبضا».

وفي قراءة أخرى لها، احتفت دهنيم بالحب وبالحالة الوجدانية التي يصنعها في النفس، فتغدو كأنها تمتلك العالم بأسره، وتعبر الشاعرة عن ذلك بلغة جزلة قائلة في إحدى قصائدها:

«وأنت معي/‏‏ ترقص أنهارٌ فوق جبيني/‏‏ تخبئ روحي الكرةَ الأرضيةَ في صدرها وتغني/‏‏ وأنتِ معي تهبينني لغتي/‏‏ ترتبين أوقاتي/‏‏ تشعلين قنديلَ الفرح/‏‏ تدوزنين الريحَ بصوتِك/‏‏ فتعيدين لحائطِ البيتِ القديمِ لوحةً سقطت منذ الشتاء/‏‏ تلك التي ضمّت آخر صورةٍ لزوجين فقدا العالم بعد أن عبث بذاكرتِهما الهرم/‏‏ أصطادُ غيماتٍ تمر من فوقي وأنتِ معي/‏‏ أبعثرها قطناً جافاً/‏‏ أعجنها برحيقكِ/‏‏ أنفخها/‏‏ وأقرأ عليها بعض قصائدكِ/‏‏ فتبتسم/‏‏ تتشكل غيمتان لا تفترقان/‏‏ تهطلان رذاذًا كلّما قرأتِ لي قصيدة/‏‏ وكلّما مسّ رذاذهما بشراً انتفضت اللغةُ في روحه»

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وفي السياق الرومانسي الجميل نفسه، وصفت الشاعرة امتحان الغياب، ذلك الذي يعصف بالنفس فيجعلها تقاومه أحياناً باللجوء إلى بوصلة القلب المتجهة نحو استحضار ذاكرة الحنين، وذاكرة الأحداث السعيدة التي كانت، وتقول الشاعرة معبرة عن ذلك:

«قلبها بوصلتها إليه/‏‏ تظن أنها مأخوذة بالريحِ، لفرطِ محبتِها للمدى/‏‏ يرشق نبضَها بعذاب شفيف».

ثم تقول في مقطع آخر: «يطيشُ في قلبه الحنين/‏‏ فيندفع مختبراً لغته/‏‏ منتدباً حنجرةَ الباعةِ الجائلين ليوصل قصائده إليها/‏‏ امتحان هذا الغياب/‏‏ عاشقان يفيضان باللوعة/‏‏ يقطنان برزخاً بين الشكّ واليقين/‏‏ وبين اليأس والأمل/‏‏ يضمدان نبضيهما بالأبجدية/‏‏ ومن الموجِ يؤثثان أعينهما بالذكريات/‏‏ يستعينان بأخطائهما/‏‏ كي يهدهدا رعبهما المستعر/‏‏ والقبيلة تعرف الغافي من الأسرار»

أما الشاعر معتز قطينة، فقد استهل قراءاته واصفاً تلك الحالة التي تحدث أحياناً فتجعلنا نتساءل عن ماذا بعد الخيبة، وقال: «أودّ لو بيدي أرسم النقطة/‏‏ لكنني أجهل كيف تنتهي الحكايات/‏‏ كما فاجأتني البداية/‏‏ وأود أن أشد على يديك وأنا أشير للطريق القادمة/‏‏ الطريقِ التي لا أعرفها/‏‏ لكنني لا أحتمل اختناق عينيك بالدمع/‏‏ فلم أحضر يدي/‏‏ وماذا بعد الخيبة والطريق؟/‏‏ رجل بذاكرة معطوبة/‏‏ وامرأة بذاكرة تتجدد كل ساعة/‏‏ رجل بذاكرة مظلّي/‏‏ يعلل نفسه بجناحين من وهم/‏‏ وأحلامه تهوي على جانبيه/‏‏ فيلوّح لها بعينيه قبل أن تتهشم على الصخر/‏‏ وامرأة بذاكرة وادٍ/‏‏ كلما مرّت الذكريات صدّتها/‏‏ و إذا أطل اسمُه في الشاشات أفسحت المجال لعينيها، للسيل الذي ينحت ذاكرتها».

ويرسم الشاعر في مقطع من قصيدته الحالة المتناقضة ما بين الحب وكراهية تبعاته وآلامه فيقول: «بلى/‏‏ أخاف منك كما أخاف من الحب/‏‏ بروح حزينة وصامدة/‏‏ مثل شعب بأكمله مشترك في غريزة جمعية/‏‏ قلب مذعور يتوارى خلف حائط الإقدام مثل ظل/‏‏ يتقدّم مثل الضحايا المحتملينَ إلى أعين القنّاصة/‏‏ لا عاصم اليوم من الخوف/‏‏ يدُك شفافة، وصوتك يهترئ في النداء/‏‏ وخلفَك أربعون ألف امرأة حبلى/‏‏في بطن كلّ منهنّ فارس متوقّع، يتخلّق آباؤهم في مرابع الليل والنار بينهم ترقص».

ويرسم قطينة في مقطع آخر تفاصيل حالة الوله التي يعيشها العاشق وختم الشاعر قصائده قائلاً: «كل أشياء النهار مقرونةٌ بظلالها/‏‏ وها صدري مُشرع لحراب الجفاف والساعات البائسة/‏‏ يبتكر الحزن مضماري، فأسرح مثل فارس لا يلوي على غريم/‏‏ المسافة سجّاني، والمطار متعتي في غيابك/‏‏ فاسألي صالة الانتظار وعمّال النظافة: هل شاهدوا دمعة تمشي على قدمين؟».