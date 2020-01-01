«شاعر المليون» يحتفي بالتسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت ثانية حلقات برنامج شاعر المليون التي بثت، أمس الأول، بقيمة التسامح انسجاماً مع إعلان الإمارات 2019 عاماً للتسامح، شهد الحلقة عيسى المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي، مدير ادارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وجاءت أبيات الشعراء التمهيدية حافلة بمعاني التسامح ودور ومكانة الإمارات كمنارة حاضنة للانفتاح والتنوير ومنصة لتلاقي الثقافات والشعوب بقيم الأخوة الإنسانية، وهي على أعتاب احتفاليتها بعام 2020 عاماً للاستعداد للخمسين، تأكيداً لمنجزاتها في التنمية المستدامة وتحقيق طموحات وآمال شعبها وأهداف مئويتها خلال الخمسين عاماً القادمة.

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وفي البداية تم إعلان نتائج تصويت الجمهور للشعراء الأربعة المتبقين من الحلقة الأولى، حيث جاءت النتائج كالتالي: عناد الشيباني (متأهل) بنسبة 88%، العنود فراج المطيري 49%، عبد الله العجوري 42% وخالد الماجد السبيعي 41%.

وشارك في الحلقة كل من حمد المخلّفي الحربي، وصالح محمد العنزي، وعبد الرحمن القحطاني من السعودية، صالح بن بركي الرشيدي من السودان، مزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، ناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان.

وتوزعت نتائج تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة كالتالي: ناصر بن خميس الغيلاني 40%، صالح بن بركي الرشيدي 25%، مزيد بن جعدان الوسمي 12%، حمد المخلفي الحربي 10%، صالح محمد العنزي 9% وعبد الرحمن شعثان القحطاني 4%، بينما تأهل بقرار أعضاء لجنة التحكيم كل من صالح محمد العنزي بنتيجة 47 من 50، ومزيد بن جعدان الوسمي بنتيجة 45 من 50، بينما جاءت النسبة لبقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: ناصر بن خميس الغيلاني بنتيجة 44 من 50، عبد الرحمن شعثان القحطاني بنتيجة 42 من 50، حمد المخلفي الحربي 41 من 50، وصالح بن بركي الرشيدي بنتيجة 39 من 50.