رئيس وزراء العراق يحذر من الاعتداء على السفارات الأجنبية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

حذر رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، من أي اعتداء على السفارات والبعثات الأجنبية في بغداد، وطالب المحتجين بالمغادرة فورا من أمام السفارة الأمريكية.

وتجمع الآلاف أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها واشنطن في العراق يوم الأحد.

وقال عبدالمهدي في بيان «أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الامنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات».

ويتولى عبدالمهدي تصريف شؤون البلاد بعد استقالته الشهر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.