دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

كشفت تسريبات تقنية أن شركة آبل الأمريكية قد سجلت مؤخراً براءة اختراع جديدة، والتي ستقدم على الأرجح لأول مرة هاتف آيفون بدون أزرار أو كاميرات أمامية.

سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة alqiyady 1 سوق الموبايلات في 2019: هواتف قابلة للطي وأخرى بكاميرات خارقة

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وبحسب ما جاء في صور مسربة لبراءة الاخراع الجديدة، فإن الجهاز الجديد من آيفون سيأتي بشاشة لمسية كاملة، دون وجود أي أماكن فيها لكاميرات أمامية أو أزرار جانبية أو حتى مستشعرات التعرف على الوجوه.

© alqiyady هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

وقالت التسريبات أنه في المقابل، فإن الشركة الأمريكية دعمت الجهاز، المتوقع صدوره العام القادم، بأزرار جديدة لمسية، والتي سيتم من خلالها تشغيل الجهاز والتحكم في درجة صوته.

ولم تفصح التسريبات عن بديل الكاميرا الأمامية في جهاز آبل المقبل، وما إذا كانت ستكون منبثقة من الجهاز، أم ستكون مخفية تحت الشاشة، وكذلك الأمر ينطبق على مستشعر فيس آي دي.

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© alqiyady هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

ونوهت التسريبات إلى أن براءة الاختراع هذه ربما لا تكون خاصة بهاتف آيفون القادم، وأنها قد تكون خاصة بنسخة حديثة من مشغل الموسيقى آي بود تاتش.المزيد:

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