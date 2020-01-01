تعرف على أبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العام الحالي 2020 العديد من المستجدات الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية، إذ ستتحمل الدولة بدءا من اليوم الأربعاء، ضريبة الصكوك والسندات المحلية المقومة بالريال، إضافة لإعلان بعض الغرف التجارية قصر السداد بالشبكة وعدم التعامل بـ«الكاش» عند تصديق الوثائق، إضافة للسماح للمحلات بالعمل 24 ساعة مقابل رسوم مالية. واشترطت هيئة النقل العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة بدءا من اليوم قصر توطين العمل على السعوديين في مركبات (الأجرة الخاصة)، مع إمهالها هذا العام غير السعوديين للعمل في مركبات (الأجرة العامة).
ووفقا لصحيفة عكاظ، في يوم 26 من شهر يناير الحالي سيبدأ العمل بتعديلات رخص الاستيراد بالسعودية، إذ يمكن للمستورد الذي قدم بيانات بها أخطاء طفيفة الاستيراد دون أن تكون عائقا في حال لم يثبت سوء نيته أو إهماله، إضافة لإقرار عدم فرض أي رسوم أو زيادتها قبل دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وبنهاية شهر يناير الجاري سيتم بدء صرف الدعم المالي السعوديى لمشاريع الدواجن المرخصة، إضافة في تاريخ 22 يونيو سيتم توطين المهن الإشرافية ومساعدي المدارس في قطاع الإيواء السياحي.
وستعقد قمة العشرين خلال العام الحالي 2020 برئاسة السعودية، إضافة إلى توثيق كافة عقود العاملين في منشآت القطاع الخاص مع وزارة العمل بنهاية العام.
ونشر نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لاحتفالات الرياض بالعام الجديد 2020 ، حيث انطلقت الألعاب النارية فى سماء العاصمة السعودية احتفالا ببداية العام والذى يحمل أيضا نهاية موسم الرياض الترفيهى 2019. وبداية موسم شتاء الرياض 2020
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