شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء سعوديون ينشرون مقاطع فيديو لاحتفالات الرياض بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو لاحتفالات المملكة العربية السعودية بالعام الجديد 2020 ، حيث انطلقت الألعاب النارية فى سماء العاصمة السعودية احتفالا ببداية العام والذى يحمل أيضا نهاية موسم الرياض الترفيهى 2019 وبداية موسم شتاء الرياض.

ومع بداية العام الجديد 2020، تدخل عدة قرارات وأنظمة صدرت خلال 2019، حيز التنفيذ في السعودية ابتداء من اليوم الأربعاء، وفى مقدمتها، تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية، منع تشغيل المرأة الحامل ليلا، وتعويض الموظفين العاملين ليلا، وكذلك السماح باستيراد الطيور والدواجن الحية، وتحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فسوف تطبيق لائحة الزكاة الجديدة، وتعتمد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي، وسيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة، وتوطين نشاط التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية.

على صعيد آخر، من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث يُحيى المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 ينايرالمقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

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يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

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