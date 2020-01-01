شركة سامسونج للإلكترونيات تطلق هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي في فبراير/شباط المقبل، وذلك قبل إصدار هاتفها المنتظر جالاكسي إس 11 الرائد العام المقبل، وفق ما أفادت به مصادر بالشركة اليوم الأحد.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية تجري حاليا محادثات مع شركات الهاتف المحمول الثلاث في البلاد لإطلاق هاتفها الذكي الثاني القابل للطي محليا داخل البلاد، بهدف إطلاقه في فبراير/شباط.

وأضافت المصادر أن الشركة ستنظم حدثها في الولايات المتحدة في منتصف شهر فبراير/شباط، حيث ستقدم مزيدا من التفاصيل حول الهاتف القابل للطي الجديد. وسيكون النموذج القابل للطي متاحا للبيع بسعر متوقع 1000 دولار تقريبا.

سامسونج تفتح باب الطلبات المسبقة لهاتف جالاكسي

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ورفضت سامسونج للإلكترونيات التعليق على موعد إصدار الهاتف الذكي الجديد القابل للطي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الشركة هاتفها "جالاكسي فولد" الذي يحتوي على شاشة بحجم 7.3 بوصة يمكن للمستخدمين طيه مثل كتاب.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الجديد، الذي لم يتحدد اسمه بعد، مزودا بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

وتراجعت أرباح شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات، رغم المبيعات القوية التي حققتها هواتفها الذكية بقيادة تشكيلة هواتف جالاكسي نوت Galaxy Note 10.

وتراجعت إيرادات سامسونج الفصلية في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2019 إلى 53.3 مليار دولار بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.