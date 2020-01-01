شركة لايكا تعلن عن إطلاق إصدار خاص جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة لايكا إطلاق إصدار خاص جديد من الكاميرا متغيرة العدسة M10-P باللون الأبيض.



وأوضحت الشركة الألمانية أن إنتاج الكاميرا M10-P White Special Edition يقتصر على 350 نسخة فقط وتتوافر بتكلفة تبلغ 14 ألفا و200 يورو.

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وأوضحت شركة لايكا أن اللون الأبيض يهيمن على الإصدار الجديد بالكامل، سواء كان ذلك على الجلد أو المعدن، وتبزر الأزرار باللون الرمادي مصحوبة بكتابة بيضاء، وتظهر الكتابة على العدسة باللون الأبيض أيضا.

وعلى صعيد التجهيزات التقنية، تأتي الكاميرا M10-P White Special Edition الجديدة مزودة بمستشعر الإطار الكامل CMOS بدقة 24 ميجابيكسل وعدسة لايكا R مع إمكانية استعمال عدسة R بواسطة محول، بالإضافة إلى شاشة لمسية TFT LCD قياس 3 بوصات وبدقة 04ر1 مليون بيكسل، ويمكن استعمال بطاقة الذاكرة SD بسعة حتى 2 جيجابايت وذاكرة SDHC بسعة حتى 32 جيجابايت وبطاقة الذاكرة SDXC بسعة حتى 2 تيرابايت.

وأضافت الشركة الألمانية أن الكاميرا M10-P White Special Edition تأتي في جسم من المغنسيوم مع كسوة جلدية وبأبعاد تبلغ 139 x 5ر38 x 80 ملم، ويبلغ وزنها مع البطارية نحو 675 جراما.