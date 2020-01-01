أبل تستعين بشركة صينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تتجه شركة أبل Apple الأمريكية إلى تنويع مصادر موردي قطع الغيار والأجزاء الخاصة بطرازات هواتف آيفونiPhone المختلفة ومن بينها الشاشات، حيث لن يقتصر تعاون عملاق التكنولوجيا الأمريكي على سامسونجSamsung وإل جي LG فقط، فشركة BOE الصينية سوف تنضم العام الحالي إلى الشركتين الكوريتين.



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وحسب موقع ubergizmo.com فإن مصادر حصول شركة أبل Apple على شاشات الأوليد OLED الخاصة بطرازات أجهزة أبل Apple المتقدمة والتي من بينها هواتف آيفون 2020 “iPhone 2020” سوف تتوسع لتشمل الصين بجانب كوريا الجنوبية خاصة بعد انضمام شركة BOE الصينية إلى قائمة موردي أبل Apple.

وأوضح التقرير "رغم الاتفاق الذي جمع بين Apple وBOE الصينية الذي نص على إنتاج الأخيرة لشاشات أوليد OLED متطورة؛ فإن سامسونج Samsung ستستمر في الحفاظ على مكانتها باعتبارها المصدر والمورد الرئيسي لشركة أبل Apple الأمريكية، لكن من المحتمل أن تحصل BOE على مزيد من الطلبات مقارنة بشركة إل جي LG الكورية".

ولن يكون التعاون الذي سيجمع بين شركتي أبل الأمريكية وBOE الصينية لتوريد شاشات الأوليد OLEDالخاصة بهواتف آيفون iPhone هو الأول من نوعه، فالشركة الصينية قامت بتزويد أبل بالفعل بشاشات من طراز إل سي دي LCD، والتي يتم استخدامها في أجهزة آي باد iPad وماك بوك MacBook.