خبراء: الغسالة الأوتوماتيكية خطر على الرضع والحوامل وكبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد متخصص ألماني في علم الأحياء الدقيقة أن الغسالة الأوتوماتيكية تعد مرتعا للبكتيريا والجراثيم.

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وقال البروفيسور ديرك بوكمول، أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية، إن الغسالة الأوتوماتيكية تشكل خطرا في حال وجود أشخاص يعانون من ضعف المناعة في المنزل، كالرضع والحوامل وكبار السن، وكذلك في حال وجود أشخاص مصابين بأمراض مُعدية كالإسهال وفطريات الأقدام.

وقال إنه ينبغي تشغيل الغسالة على درجة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر من أجل القضاء على مسببات الأمراض.