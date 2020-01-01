ترامب يقول إنه لا يتوقع حرباً مع إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأمريكية في العراق.

وقال ترامب في مقرّ عطلته في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب معها «أنا لا أرى ذلك يحدث». وأضاف ترامب قبيل مشاركته باحتفالات العام الجديد «أنا أحبّ السلام».

وكان ترامب قد اتّهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية، قائلاً عبر تويتر، «إيران دبّرت هجوماً ضد السفارة الأمريكية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل»، داعياً العراق إلى «استخدام قواته لحماية السفارة».

وقال ترامب ان طهران ستدفع «ثمناً باهظاً» بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأمريكية في بغداد.

وأضاف أن «إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بالأرواح أو أضرار لحقت بمرافقنا»، شاكراً للقادة العراقيين «استجابتهم السريعة» لحماية السفارة.

وتابع الرئيس الـ45 للولايات المتحدة في رسالته التي بعثها من منتجع مارالاغو حيث يقضي عطلة «سيدفعون ثمناً باهظاً! هذا ليس تحذيراً، إنه تهديد. عام سعيد!».