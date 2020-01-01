ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق أستراليا والسلطات تستعين بالجيش لمواجهة الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة القتلى في حرائق الغابات في أستراليا إلى 14 شخصاً، حيث عثر رجال الإطفاء، الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق، التي دمرتها العاصفة النارية على جثث المزيد من القتلى.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن الجثث التي تم العثور عليها الأربعاء، رفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في ولاية «نيو ساوث ويلز» وحدها إلى سبعة، لكن من المتوقع أن ترتفع.

كما تعرض 176 منزلاً على الأقل للتدمير بسبب الحرائق الثلاثاء وسط طقس حار وعاصف.

وكان أكثر من 1400 منزل قد دُمروا في مختلف أنحاء القارة، طبقاً لخدمة الطوارئ في الولاية ويمكن أن يرتفع هذا العدد.

دفعت أستراليا بعناصر من الجيش إلى بلدات منكوبة بحرائق الغابات لمساعدة آلاف الأشخاص العالقين.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن السلطات أن مروحيات وسفناً تابعة للقوات البحرية يتم إرسالها إلى منطقة إيست جبسلاند في ولاية فيكتوريا، حيث تقطعت السبل بنحو أربعة آلاف شخص هناك جراء الحرائق.

وتم تنكيس الأعلام على جسر ميناء سيدني حداداً على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي وقعت بشرق أستراليا.

مع ذلك، احتشدت جموع غفيرة في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التي تطلق في أستراليا عشية العام الجديد حتى رغم أن دخان الحرائق أحال لون سماء الليل في البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القاني.

وألغت بلدات كثيرة على الساحل الشرقي للبلاد فعاليات الألعاب النارية فيها مع تدفق آلاف السكان إلى الشواطئ هرباً من الحرائق.

وقررت سيدني المضي قدماً بعرض الألعاب النارية الذي تقيمه على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامناً مع المناطق التي تستعر فيها حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني.

ونشر بعض السائحين المحاصرين في البلدات الساحلية صوراً باللون الأحمر القاني للسماوات التي يملؤها الدخان على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في إحدى الصور التي تم التقاطها من على الشاطئ أشخاص ينامون متجاورين على الرمال بينما ارتدى بعضهم أقنعة الغاز.

وانتشرت الحرائق في أربع ولايات وامتدت جبهاتها مئات الكيلومترات في بعض المناطق وتسببت في حرمان بلدات كثيرة من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.