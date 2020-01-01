40 شاحنة ترسم 2020 على رمال صحراء رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة

شكلت 40 شاحنة، تابعة لإدارة المشاريع الكبرى في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، مشهداً احتفالياً لافتاً بالعام الجديد، بعد أن رسمت رقم 2020 بواسطة الشحنات في موقع رملي بمنطقة الرفاعة، بين أحد جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشهداء، في رأس الخيمة، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد.

وأوضح م. علي حسن العلكيم، مسؤول الصيانة في الدائرة، أن طول مشهد عام 2020 بلغ 110 أمتار، مقابل 37 متراً للعرض.

وقال المهندس العلكيم: إن صور المشهد الاحتفالي حظيت برواج وتداول واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.