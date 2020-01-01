صور وأسعار ومواصفات.. أوبو تفاجئ الأسواق بهاتفيها الجديدين رينو 3 ورينو 3 برو

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قبل يوم واحد من نهاية العام 2019، كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد رينو 3 ورينو 3 برو اللذين يدعمان تقنية الجيل الخامس. © أوبو رينو 3 برو أوبو رينو 3 برو
الهاتف الأول أوبو رينو 3، سيباع بسعر يعادل 10 آلاف جنيه مصري. ويأتي بشاشة أموليد 6.4 بوصة بدقة 411 بكسل مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5.
يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك الجديد 1000L، بمعيارية 7 نانومتر، مع ذاكرة رام 8 أو 12 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجا فقط.
الهاتف مزود أيضا بنظام صوتي وسماعات دولبي، مع بطارية 4025 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 30 وات، وقد تكون البطارية نقطة ضعف في الهاتف. © أوبو رينو 3 أوبو رينو 3
يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
الهاتف الثاني أوبو رينو 3 برو، سيباع بسعر يعادل نحو 12 ألف جنيه مصري. ويأتي بشاشة أموليد منحنية 6.5 بوصة بدقة 402 بكسل مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5. © الشاشة المنحنية لأوبو رينو 3 برو الشاشة المنحنية لأوبو رينو 3 برو
يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك سنابدراجون 765G، بمعيارية 7 نانومتر، مع ذاكرة رام 8 أو 12 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجا فقط. © ألوان أوبو رينو 3 ألوان أوبو رينو 3
الهاتف مزود أيضا بنظام صوتي وسماعات دولبي، مع بطارية 4025 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 30 وات، وقد تكون البطارية أيضا نقطة ضعف في الهاتف.
يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.