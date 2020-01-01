شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين من محافظة رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل قوات جيش الإحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين من من بلدتى بيت ريما ودير غسانة شمال غربى رام الله، وأفادت مصادر محلية فى رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب ساجى نظام الريماوى من منزل ذويه فى بيت ريما، والشاب ياسر مضر البرغوثى من دير غسان.

ومن الجدير بالذكر، أن وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت فى وقت سابق، إصابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال شاب آخر قرب حاجز (D.C.O) فى بيت جالا غرب بيت لحم، فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلى قرصنة 150 مليون شيقل إضافية من أموال الشعب الفلسطينى بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطينى بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، "إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطينى تندرج فى إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى ومقومات صموده فى أرض وطنه، فى محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطينى الداخلى وضرب نسيجه الاجتماعى، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعمارى التهويدى التى تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية فى الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم فى جميع مناحى حياتهم".

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وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع فى صلب هذه المخططات الإسرائيلية، فى وهم إسرائيلى رسمى أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطينى التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التى يجرى تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة.