شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يهنئ قادة الدول بالعام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وأعرب الرئيس الإماراتى عن أمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار، حسبما نقلت " البيان " الإماراتية، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

من جانبه، هنّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات وشعوب العالم بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عام جديد يبدأ اليوم.. عام خير وتفاؤل.. عام أمل وعمل.. عام استعداد وإنجاز.. كل عام وبلادي بخير.. كل عام وعالمنا العربي بخير.. كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أجمل وأفضل وأعظم».

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كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": «ونحن نستقبل عاماً جديداً.. تتسع طموحاتنا، ويتعزز إصرارنا على مضاعفة إنجازاتنا الوطنية.. سنمضي بإذن الله في أداء رسالتنا الحضارية في نشر الخير والتعايش والتسامح.. كل عام وشعب الإمارات وشعوب العالم بخير.. تمنياتنا أن يكون 2020 عاماً للسلام والاستقرار والتفاؤل والخير للبشرية".

ودون الشيخ محمد بن زايد عبر "إنستجرام": "عام مضى.. حققت فيه دولة الإمارات العديد من الإنجازات الحضارية.. وبإذن الله ستواصل مسيرة الخير بإرادة أقوى وطموح أعلى".

وشهدت دولة الإمارات احتفالات مبهرة فى عدد من الأماكن السياحية، حيث أضائت سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، وتتطلع العام الحالى إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.