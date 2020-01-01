شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دبى تحتفل بالعام الميلادى الجديد بالألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلفت دبى، بالعام الميلادى الجديد 2020، بإطلاق الألعاب النارية، كما زينت الأعلام برج خليفة، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، وتتواصل فى جميع عواصم العالم، الاحتفالات بليلة رأس السنة وحلول عام ميلادى جديد 2020، حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن لإستقبال هذا الحدث مثلما هو الحال فى سيدنى وسول وجاكرتا وباريس ومختلف أنحاء المعمورة.ونشرت وكالة الأنباء "رويترز" عددا من الصور التى تضوح الأجواء الإحتفالية التى تعم العواصم العالمية ومظاهر الإحتفالات والفرحة التى تُرسم على وجوه المواطنين، أملا فى عام جديد يكون سعيدا ومليئا بالعمل والطموحات والسعادة.

يشار إلى أن قوات الشرطة الفرنسية، حشدت نحو 100 ألف شرطى ورجل درك لتأمين احتفالات العام الجديد استعدادًا لمنع أى عمليات إرهابية مع بداية رأس السنة الجديدة فضلا عن التعامل مع موجة الاضرابات والاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ فترة، وأعلن كريستوف كاستنر وزير الداخلية الفرنسي، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نشر رجال الأمن من الشرطة والجيش، ورجال الإطفاء مع استمرار خطورة التهديد الإرهابي.

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وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن تشديد الإجراءات الأمنية ورفع مستوى المراقبة، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة أمر لا غني عنه، مفيدا بأنه سيتم حشد نحو 100 ألف من أفراد الشرطة والدرك في فرنسا ليلة الثلاثاء حتى مساء الأربعاء، وأوضح "كاستنر" بعد اجتماع مع نائبه لوران نونيز وموظفي الوزارة أن البلاد تحتاج إلى توخي اليقظة، خصوصا بشأن المخاطر الإرهابية التي لا تزال على مستوى عالٍ، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد خطر إرهابي معين حتى اللحظة.