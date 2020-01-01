ليبيا.. قوة تابعة للحكومة تنفي تعرض سرت لقصف جوي‎

وليد عبد الله / الاناضول

نفت قوة مسلحة تابعة للحكومة الليبية، الأربعاء، تعرض مدينة سرت، لقصف جوي ليلة الثلاثاء أو صباح الأربعاء.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم "قوة حماية وتأمين سرت"، طه حديد، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وكانت وسائل إعلام محلية، وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن مناطق في جنوب المدينة (450 كلم شرق طرابلس) تعرضت لقصف جوي، أوقع قتلى وجرحى.

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وطالب "حديد" وسائل الإعلام بـ "تحري الدقة والتزام الصدق، وعدم ترويع المواطنين باختلاق أخبار كاذبة".

وفي ذات السياق، أفاد شهود عيان لمراسل الاناضول، أن المدينة شهدت مساء الثلاثاء، تحليق طيران مسير، دون وقوع أي ضربات جوية لأهداف داخل المدينة.



ومنذ 10 أيام، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت"، مقتل 5 من أفرادها، وإصابة آخرين، جراء استهداف طيران قالت إنه إمارتي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب المدينة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.