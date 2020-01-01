وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضحت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:رئيس التمريض- العيادات وجراحة اليوم، قابلة أولى، ممثل البروتوكول- إداري (للسعوديين)، ممرض مسجل- العيادات الخارجية (للسعوديين).
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