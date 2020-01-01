ترمب: إيران ستدفع «ثمناً باهظاً»

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، إن طهران ستدفع “ثمنا باهظا” بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأميركية في بغداد، وأضاف ترمب أن “إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي فُقِدت او الأضرار التي لحقت بمرافقنا”، شاكرا للقادة العراقيين “استجابتهم السريعة” لحماية السفارة.

وتابع الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في رسالته التي بعثها من منتجع مارالاغو حيث يقضي عطلة “سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، أنه تهديد. عام سعيد!”.