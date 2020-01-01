حالة ماطرة تدهم أجواء المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت التقارير الجوية أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة، منتصف الأسبوع المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تحمل معها كميات متفاوتة من الأمطار.

ووفقاً لما نشره موقع “طقس العرب”، الأربعاء، فمن المنتظر أن تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ثم منطقة بلاد الشام، حيث تعمل على خفض درجات الحرارة بشكلٍ كبير في مناطق الشمال، ثم تتعمّق الكتلة بشكل أكبر في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة منتصف الأسبوع، بالتزامن مع وجود رطوبة مدارية تتدفق نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي؛ لينتج عن هذه الوضعية حالة من عدم الاستقرار الجوي تعمل على تشكُّل السحب وتساقط زخات من الأمطار.

ويُتوقع كادر التنبؤات الجوية في مركز “طقس العرب الإقليمي”، أن تكون هذه التقلبات الجوية في مُجملها ضعيفة نسبياً في تأثيرها وغزارة الأمطار المُصاحبة لها.