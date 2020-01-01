العمل .. تطبيق قرار العمل الليلي باستثناء هذه الفئات من العاملين

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020 سريان قرار السماح لعدد من الأنشطة التجارية في المملكة بالعمل لمدة 24 ساعة.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن تطبيق القرار سيسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأضافت أن تطبيق قرار العمل الليلي سيمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم، مبينة أن فترة العمل ستكون من الساعة 11 مساء حتى 6 صباحاً، وأنه يستثنى من العمل في الليل المسنون ذوو المسؤوليات العائلية، والمرأة الحامل في الأسبوع الـ24 كحد أدنى، والأشخاص غير اللائقين صحياً.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في منتصف يوليو الماضي السماح لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، على أن يكون ذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.