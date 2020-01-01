‎التأمينات الاجتماعية: عائلة المسجون تحصل على معاش في هذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل حساب المؤسسة العامة لـ ‎#التأمينات_الاجتماعية على “تويتر” نشر تغريداته التوعوية؛ حيث قال صباح اليوم: “يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً الحصول على المعاش”.

وكانت المؤسسة قد أكّدت، في وقت سابق، أنه في حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب معاش العجز الكلي أو المستديم، فإنه يُصرف لأفراد العائلة معاشٌ شهري، كما يحق لأبناء المشترك والمشتركة المتوفين الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن والديهما”.