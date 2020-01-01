طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات ونشاط للرياح بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس معتدل بالبحرين خلال النهار وبارد نسبيا خلال الليل وفي السعودية يشهد الطقس نشاطًا في الرياح السطحية وفى الإمارات سيكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تزداد الرطوبة ليلا و صباح الخميس على بعض المناطق الغربية.
وإليكم التفاصيل..البحرين
سيكون الطقس نهاراً غائماً وتكون درجة الحرارة العظمى 23°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس وسيكون الطقس ليلاً غائماً كلياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 18°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ناشطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
الإمارات
وقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
الإمارات
الكويت
نهارا
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة
ليلا
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.
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