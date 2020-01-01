لا تشربوا هذا السائل الأبيض.. احذروه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

قد كان النباتيون على حق منذ البداية هذا ما اكّده طبيب أطفال من جامعة هارفرد دراسة جديدة في جامعة هارفرد تشجّعكم على التوقّف عن شرب الحليب.



الحليب يجعلك تستهلك المزيد من السكريات التي لا تحتاجها ما يسبب لك زيادة في الوزن وسكري وأوجاع مرتبطة بالإلتهابات ونمواً شاذاً للخلايا.

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ويحتجّ بعض المدافعين عن الحليب، الذي تدرّ تجارته وتجارة مشتقاته أموالاً طائلة حول العالم، أنك لن تستطيع أن تحصل على الكمية الكافية من الكالسيوم إلا من الحليب وفي الواقع هذا الكلام غير صحيح أبداً. فالملفوف الذي لا يتكوّر kale يحتوي على الكالسيوم بنسبة أعلى من الحليب. كما يمكننا أن نحصل على الكالسيوم من سمك السردين والمكسرات والبذور والبقول، والخضار الورقية الخضراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الضرر الذي في الحليب ومشتقاته، المنتجة بشكل مكثف أكبر بكثير من ضرر منتجات الألبان والأجبان الطبيعية. فالقليل من الحليب واللبن والجبنة العضوية النيئة التي تنتج عن أبقار تتغذى على العشب فقط ولا تعطى لها هرمونات النمو ليزيد إنتاجها يمكن أن يساعدك بالفعل على الحفاظ على وزنك والوقاية من السكري وأمراض القلب. فإذا استطعت الحصول على هذه المنتجات الطبيعية النقيّة فلا بأس بتناول القليل منها.

إذاً قبل أن تشرب الحليب أو تأكل مشتقاته فكّر أن هذه الأطعمة تحتوي على مضادات حيوية وهرمونات ومسكنات ألم وأشياء كثيرة أخرى.