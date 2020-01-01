شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من أجل أن تحافظ على رشاقتك.. إليك هذا الشراب الطبيعي! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عندما ينبت النعناع في حديقتكم يتكاثر ولا تعرفون ماذا يمكن أن تصنعوا به.



إليكم وصفة تحوّل النعناع الذي عندكم إلى شراب لذيذ.

هل سئمتم من الشاي بالنعناع؟ نقترح عليكم وصفة شراب النعناع المنزلية. ولمن يعتني برشاقته وصحته يمكنكم إعداد الوصفة مع مسحوق الستيفيا.

المكوّنات

- 300 ورقة من النعناع الطازج (أي ما يساوي 15 إلى 20 عرق من النعناع)

- 600 ملل من الماء

- 600 غ من السكّر

- ملوّن للطعام إذا كنتم تفضّلون أن يكون شرابكم أخضر اللون.

لكي يكون شرابكم طبيعيًا 100% من الأفضل الامتناع عن تلوينه ولكن نفضل أن نقول لكم مسبقًا كيلا تتفاجأوا إذا وجدتم لون الشراب أقرب إلى البنيّ أكثر منه إلى الأخضر!

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الوصفة

1- أزيلوا أوراق النعناع عن العيدان واغسلوها بلطف بالماء البارد. إنتبهوا! أنتم تحتاجون إلى 300 ورقة على الأقل كي يكون مذاق الشراب قويًا.

2- ضعوا النعناع والماء والسكّر في قدر.

3- اتركوا المكونات تغلي على النار. وعندما يغلي المزيج خففوا النار إلى أقصى حد لكي يُطهى على مهل لمدة 10 دقائق. يجب أن يصبح المزيج مرهمياً وسميكًا.

4- أطفئوا النار واتركوا المزيج يبرد. إذا كنتم ترغبون بالحصول على شراب نعناع أخضر اللون حان الوقت لتضعوا في المزيج بضع قطرات من ملوّن طعام أخضر.

5- عندما يبرد شرابكم صفّوا المزيج بواسطة مصفاة أو قطعة قماش نظيفة واسكبوه في زجاجة من اختياركم.

النسخة الصحية

من أجل الحصول على شراب صحي يمكنكم استبدال السكّر بمسحوق الستيفيا.

إنها نبتة مذاقها شديد الحلاوة ( أكثر حلاوه من السكّر الأبيض بـ 300 مرة) ولكنها خالية تمامًا من السعرات الحرارية وتجدونها في متاجر المنتوجات العضوية.

إذًا من أجل استبدال كمية السكر المستعملة بكمية الستيفيا عليكم أن تقسموها على 300. هنا استخدمنا 600غ من السكّر إذًا: 600 / 300 = 2غ.

نعم 2 غ فقط!! هذا مدهش ولكن الأمر ينجح وهذه الوصفة صحية أكثر من محلّيات الأسبرتام. على كل حال لا تقلقوا فكافة ماركات الستيفيا تضع على غلافها جدول مقارنة بين السكر والستيفيا.

بالنسبة إلى الشراب الكلاسيكي، بما أن السكّر هو مادة حافظة طبيعية يمكنكم الاحتفاظ بالشراب لمدة 3 أسابيع. أما في ما يتعلّق بالوصفة مع ستيفيا فننصحكم باستهلاكها سريعًا (تدوم مدة أسبوع كحدّ أقصى).

إذا لم يكن لديكم نعناع في حديقتكم، يمكنكم شراؤه فهو زهيد الثمن.