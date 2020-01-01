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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إياكم و تأجيل الذهاب إلى الحمام.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
جسم الانسان عبارة عن أعضاء متناسقة متناغمة ومنظّمة بطريقة رائعة. يتخلّص الجهاز البولي لدى الانسان من الفضلات والأشياء الضارة. لكن عندما يختار الانسان أن يعرقل عمل الجسم عن طريق حبس البول وتأجيل الذهاب إلى الحمام، قد يتسبب في مشاكل وأضرار عديدة!
وقد حذرت بعض الدراسات الطبية من أن الإحتفاظ بالبول لفترة طويلة يهدد الإنسان، حيث أنه يؤدي إلى التهاب المسالك البولية، كما يزيد من البكتيريا الموجودة فى البول وبالتالي يهدد صحة الإنسان. كما أن التأخر فى التبول يؤدي إلى زيادة الحساسية فى المثانة لأنه يجبرها على التمدد من أجل استيعاب اكبر كمية ممكنة من البول بجانب أنه قد يؤدي إلى ألم المثانة وبالتالي ضعف قدرته تدريجيا على اخراج البول من الجسم.
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