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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابع مسبب للموت عالميا...ما هو؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة هولندية حديثة، على أن زيادة فترة الجلوس لـ 40 دقيقة يتسبب بزيادة كبيرة في إمكانية الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني.
وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من خلال اختبار مستويات الغلوكوز في الدم للمشاركين في البحث لثمانية أيام. وجلس غالبية الـ 2497 مشاركاً في البحث لتسع ساعات على الأقل يومياً. وكلّما زادت فترة الجلوس لساعة إضافية، تزيد إمكانية تطور مرض السكري النمط الثاني لدى المشاركين بـ 22 بالمائة، وإمكانية الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 39 بالمائة.
كما أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين يعانون أصلاً من مرض السكري النمط الثاني، هم غالباً من المدخنين الذين يعانون من الوزن الزائد.
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