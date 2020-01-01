هذه المأكولات تسبب لك النعاس!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

هل كنت تعلم أن هناك العديد من الأطعمة التي تؤثّر على طاقتك ونشاطك اليومي وبالتالي تعزّز رغبتك بالنوم وتشعرك بالنعاس؟ إكتشف ما هي :



منتجات الحبوب الكاملة والشوفان: إن منتجات الحبوب الكاملة تصيبك بالنعاس، فقد أثبتت الدراسات أن هذه المنتجات ترفع نسبة السكر في الدمّ ما قد يعزّز الرغبة بالنوم.

مشتقات الألبان والأجبان: قد تكون مشتقات الألبان والأجبان سبباً رئيسياً للتعب والنعاس. فمع تقدّم السن، تتراجع عملية هضم البروتيين في الجهاز الهضمي ما يؤدي إلى التعب والنعاس.

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الموز: يحتوي الموز على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يساعدك على الإسترخاء. لذلك قد يعزّز الموز الرغبة في النوم.

المكسّرات: تحتوي المكسّرات مثل اللوز والجوز على نسبة عالية من المغنيسيوم أيضاً وبالتالي قد تشعرك بالنعاس.

الحلوايات: إن تناولت أطعمة غنية بالسكر فذلك قد يعزّز طاقتك ونشاطك لبعض الوقت ولكنّ ما إن يمتصّ جسمك السكر، ستشعر بالتعب والرغبة بالنوم.

الكرز: يحتوي الكرز على مادة "الميلاتونين" التي تساهم في تنظيم نمط نومك وتعزّز رغبتك في النوم. لذلك يصف العديد من الأطباء الكرز للأشخاص الذين يعانون من الإضطرابات في النوم.

شاي الأعشاب: يساعد شاي الاعشاب الجسم على الإسترخاء وبالتالي يشعرك بالنعاس.