شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف يمكن التخلّص من الرشح في ثلاث ساعات فقط؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 أثبتت الدراسات أنّ تناول 5 غرامات من الثوم يؤدي إلى ارتفاع مستويات نشاط الجينيات المسؤولة عن انتاج خلايا الدمّ البيضاء التي تعزّز جهاز المناعة وتقاوم الرشح بعد ثلاث ساعات فقط من تناول الثوم.

يحتوي الثوم على مواد غذائية عديدة منها الفيتامين "س" والمعادن كالسيلينيوم، وبعض الأنزيمات والمركبات المحتوية على الكبريت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكن التخلّص من الرشح في ثلاث ساعات فقط؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.