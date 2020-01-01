هكذا يمكنك التخلص "تنميل" يديك ورجليك بسهولة!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 إذا شعرت بأن يدك أو قدمك "نملت"، قم بتحريك رأسك من جهة لأخرى، وسيزول شعور الدبابيس بشكل غير مؤلم في أقل من الدقيقة، لماذا؟

تمر في الرقبة حزمة الأعصاب الرئيسية، فإذا قمت بتحريك عضلات رقبتك سيقل الضغط على الأعصاب.

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