كيف تزيد من طولك بالغذاء بعد سن الـ 21؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

هل تشعر بالحرج من قصر قامتك؟ حاولت تناول عقاقير زيادة الطول لكنك لم تحصل على نتيجة؟ حان الوقت لتجربة بعض الأطعمة بالإضافة للتمارين الخاصة بزيادة الطول.



أطعمة تزيد الطول:

1- السمك وحليب الصويا: فهذه الأطعمة غنية بفيتامين D وتساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ونمو العظام، وهناك مجموعة من المواد الغذائية الغنية بفيتامين D أهمها الحليب ومشتقاته كاللبن والجبنة والقشدة والزبدة ويوجد أيضا في البيض والكبدة، ولا تنسى التعرض لأشعة الشمس

2- الشوفان والفول السوداني: هذه الأطعمة غنية بالبروتين تقوم بإصلاح الأنسجة المصابة بالجسم وتحفز على إنتاج أنسجة جديدة، كما أن الأحماض الأمينية الموجودة بالأطعمة الغنية بالبروتين هامة للنمو السليم، وهناك مجموعة من المواد الغذائية الغنية بالبروتين أهمها الشوكولاتة و لحم البقر ولحم العجل أو الأرنب والعدس، والبازلا، والفاصوليا الحمراء، والحنطة السوداء، والكينوا، والقمح

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3- السبانخ والشمندر: هذه الأطعمة غنية بفيتامين A تحافظ على ثبات الكالسيوم في العظام وتضمن زيادة قوتها، وهناك مجموعة من المواد الغذائية الغنية بفيتامين A أهمها جذور الشمندر والجزر والدجاج والكانتالوب والباباي والدراق وللبن والبندورة والبسلة والبرقوق.

4- التين والبيض: هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم وتحسن نمو العظام وقوتها، وهناك مجموعة من المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم مثل اللبن، الجبن، ويساعد أكلها يوميا على زيادة طولك.

5- الموز والعنب: هذه الأطعمة غنية بالمعادن وتساعد على بناء أنسجة العظم وتزيد من نمو العظام وهناك مجموعة من المواد الغذائية الغنية السبانخ، الكرنب والجزر والموز والعنب والخوخ والعدس والبروكلي والبقوليات

تمارين رياضية تزيد الطول:

بالإضافة إلى هذه الأطعمة أضف هذه التمارين الى روتينك اليومي، فكلما كنت نشيطا جسديا وتناولت العناصر الغذائة الصحيحة سوف تحصل على نتائج رائعة ترضيك