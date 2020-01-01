دبي - بواسطة محمد فارس مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في العراق (31 ديسمبر 2019).اسم قاسم سليماني يظهر على جدران السفارة الأمريكي في العراق © KHALID AL-MOUSILY

رسم محتجون عراقيون احتشدوا، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الأمريكية في بغداد، اسم قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على جدران البعثة الدبلوماسية.



وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أحد جدران مقر السفارة الأمريكية والذي كتب عليه: "كلا كلا أمريكا" و"قاسم سليماني قائدنا".

كما تظهر الصور مسلحين أمام الجدار بعد أن علقوا على نافذته علم "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي" العراقي، الذي يعتبر مدعوما من إيران وخاصة حرسها الثوري، الذي يتحمل "فيلق القدس" المسؤولية عن عملياته الخارجية.

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة تجري احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

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وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية وإحراقهم نقاط تفتيش في محيطها، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا على الأقل.

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

المصدر: RT