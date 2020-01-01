زعم إنتاج أول طفل معدل وراثيا.. فنال حكما بالسجن 3 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © هيه جيانكوي هيه جيانكوي

كتب – وكالات:

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن محكمة صينية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالسجن 3 سنوات على العالم الذي أنتج أول أطفال معدلة وراثيا في العالم، وفقا لرويترز.

كان هيه جيانكوي أعلن في نوفمبر 2018 إنه استخدم تكنولوجيا تعديل الجينات المعروفة باسم كريسبر-كاس 9 لتغيير جينات طفلتين توأمين، ما أثار رد فعل غاضب في الصين والعالم بشأن أخلاقيات أبحاثه وعمله.

وزعم العالم الصيني إن تجربته نجحت في تعديل الحمض النووي لأجنة، لإكسابهم مناعة ضد الإصابة بفيروس "الإيدز".

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وشكك علماء في تصريحات هيه جيانكوي، خاصة أنه لم يقدم ما يؤكد مزاعمه، وقال إنه سينشر ورقة بحثية لاستعراض التجربة، لكنه لم يفعل حتى الآن.

إجراء تعديلات وراثية على الأجنة، محظور في معظم دول العالم، ويقول علماء إن هذا الأمر قد يؤدي إلى وقوع مشكلات صحية لدى الأطفال سواء على المدى القصير أو المدى البعيد.

وأنكرت المؤسسات التي يعمل فيها هيه جيانكوي صلتها بأعماله.

واختفى جيانكوي منذ يناير الماضي، ولم تنشر أي أنباء عن مصير التوأم.