شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعتقل ارهابيين اثنين بحوزتهم أسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الجيش الجزائري بمحافظة سكيكدة اليوم القبض على إرهابيين اثنين كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية في عامي 1994 و2017 ،وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قواتها تمكنت من استرجاع بندقيتين ، مشيرة إلى أن العملية مازالت متواصلة .

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور لمظاهرة مناهضة مناهضة للحكومة الجزائرية فى الجزائر العاصمة ، للمطالبة بمزيد من الحريات ومدنية الدولة، حيث أوضحت الصور المشاركات الواسعة فى المظاهرة واللافتات التى تم رفعها من قبل المشاركون فيها.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون،استقبل، الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور للتشاور حول الأوضاع فى البلاد.