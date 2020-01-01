عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقبرة جوجل.. خدمات تختفي نهائيا في 2020

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تشهد التقنية، تطورا مطردا، مع مرور الوقت، لكن بعض الخدمات تتوقف بشكل نهائي، حين يجري الإعلان عن أخرى أكثر تطورا، وهذا ما سيحصل بالضبط لعدد من خدمات شركة "جوجل" خلال العام 2020.



وبحسب موقع "فوربس"، فإنه من المحتمل أن يجري إغلاق تطبيق "هانج آوت" التابع لجوجل، وهو منصة للتراسل والتواصل، بحلول يونيو 2020، وذلك لأجل نقل المستخدمين صوب تطبيق جديد.

وأورد المصدر أن تطبيق جوجل الجديد سيحمل اسم "هانج آوتس تشات آند ميت"، في يونيو المقبل، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة.

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وفي تحول آخر، أكدت شركة "جوجل" أن خدمتها "جوجل كلاود برينت" التي تتيح الطباعة عن بعد، لن تظل مستمرة بعد 31 من ديسمبر 2020، وبالتالي، فإن على المستخدمين أن يجدوا بدائل لأنفسهم قبل حلول هذا التاريخ، مثل الاستعانة بنظام التشغيل Chrome OS أو الاستفادة من بعض التطبيقات المختصة في الطباعة.

وأطلقت الشركة خدمة الطباعة عن بعد في سنة 2010، حتى تتيح للمستخدمين أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن غوغل لاحظت أن الخدمة لم تعمل على النحو الذي كان مأمولا.

وتتجه جوجل إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية "فابريك"، في مارس 2020، علما إن مسألة الإيقاف كانت مرتقبة في العام المشارف على نهايته.

وفي سبتمبر 2020، ستوقف الشركة العالمية خدمة "جوجل هاير" التي كانت تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة في مسألة التوظيف، لكن منصة التقنية لم تكشف السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.