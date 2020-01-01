دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتسآب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف بنهاية يوم 31 ديسمبر

أعلن تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب عن توقفه عن العمل على العديد من الهواتف الذكية، وذلك بنهاية يوم 31 ديسمبر الجاري.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز فون لم يتمكنوا من استخدام تطبيق واتسآب بداية من العام الجديد 2020.

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وأشارت التقارير إلى أن تطبيق التراسل الفوري الأكثر استخداماً حول العالم من المقرر أن يتوقف عن العمل أيضاً على المزيد من الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل آي أو إس وأندرويد، وذلك خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت التقارير أنه اعباراً من 1 فبراير 2020، فإن الأشخاص الذين يستخدمون نظام تشغيل أندوريد 2.3.7 أو أقدم، لن يكونوا قادرين على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية.

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وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس 8 أو أقدم، حيث لن يستطيع أصحابها من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية، وذلك بدء من 1 فبراير المقبل.المزيد:

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