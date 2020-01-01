شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى ورئيس الوزراء يتفقدان تأمين احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الرئيس التونسى قيس سعيد، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، مساء اليوم /الثلاثاء/، غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، واطلعا على استعدادات وتدابير تأمين ليلة رأس السنة،وجاء فى تقرير تلفزيونى بثته القناة الوطنية التونسية الأولى فى نشرتها الرئيسية أن المسؤولين الأمنيين قدموا شرحا بشأن الموقف الأمنى ومجهودات مختلف التشكيلات التى تم نشرها لهذا الغرض بكافة أنحاء الجمهورية التونسية بهدف تأمين هذه المناسبة.



وذكر التقرير أن الرئيس التونسى قام رفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الداخلية،هشام الفراتي، ومسؤولين أمنيين بجولة على الأقدام فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.



وأفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال - فى تصريح إعلامى - بأنه تم نشر نحو 50 ألف عنصر لتأمين عطلة نهاية السنة، متوجها بالتحية لهم ولأفراد القوات العسكرية المجندين لحماية حدود التراب التونسي، حسب تعبيره.