عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلفزيون دون حواف.. مفاجأة سامسونج في 2020

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد أن قطعت أشواطا كبيرة في مجال صناعة أجهزة التلفزيون المتطورة خلال العقد الأخير يبدو أن شركة سامسونج Samsung عملاقة صناعة التكنولوجيا الكورية ستفي بوعدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق والمتعلق بصناعة أجهزة تلفزيون متطورة خالية تماما من الحواف البلاستيكية بنسبة 100%.



فبحسب موقع engadget.com تخطط الشركة الكورية الجنوبية لتكون فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 أولى التجمعات التكنولوجية الكبرى التي تحتضن كشف النقاب عن زيرو بازل "Zero Bezel" أحدث أجهزة التلفزيون التي تنتجها مصانع شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية والتي تتميز بعدم احتوائها على أي حواف بلاستيكية تحيط بشاشة التلفزيون.

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ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج الفعلي لأجهزة تلفزيون زيرو بازل "Zero Bezel" الخالية من الحواف خلال شهر فبراير/شباط القادم، حيث يُنتظر أن تتخطى حجم شاشة تلفزيونات زيرو بازل "Zero Bezel" الـ65 بوصة بعد امتزاج الشاشة بالجسم الرئيسي لجهاز التلفزيون.

ومن جانبها لم تؤكد أو تنفي شركة سامسونج Samsung بشكل رسمي ظهور أجهزة تلفزيون زيرو بازل "Zero Bezel" في النسخة القادمة من معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES، كما اكتفت الشركة الكورية الجنوبية بالصمت بشأن أي معلومات تتعلق بأجهزة التلفزيون الجديدة على الرغم من قيام الشركة الكورية الجنوبية بتسجيل اسم العلامة التجارية "Zero Bezel" في وقت سابق هذا العام.

وكانت سامسونج Samsung قد كشفت خلال مشاركتها في النسخ السابقة من معرض معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES طرازات مختلفة من أجهزة التلفزيون المتطورة مثل تلفزيون QLED الذي استحدثت منه الشركة نسخة رأسية تباع في الأسواق المحلية الكورية، بالإضافة إلى تلفزيون Q900R بتقنية 8K والذي يتوافر بأحجام و65 بوصة و75 بوصة و82 بوصة و85 بوصة وبقوة 4000 شمعة ويتوافق مع الإصدار الأحدث HDR10 + المدعوم من سامسونج وأمازون.

يذكر أن مدينة لاس فيجاس الأمريكية ستستضيف فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 الذي سيشارك فيه العديد من عمالقة صناع التكنولوجيا حول العالم التي ستبدأ في الـ7 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل وتستمر حتى الـ10 من الشهر نفسه.