عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مكة مدينة ذكية.. خطة سعودية لخدمة الحجاج

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة وادي مكة للاستثمار المملوكة لجامعة أم القرى، الثلاثاء، توقيع اتفاقية أولية استثمارية مع الشركة الناشئة بافجين "Pavegen" بجولتها الاستثمارية الأولى "SERIES A"، ضمن عدد من المستثمرين الدوليين.



وأوضح رئيس مجلس مديرين شركة وادي مكة للاستثمار ورئيس لجنة الاستثمار المهندس خالد عبدالغني سليماني، أن الشركة ناقشت مع فريق عمل شركة بافجين "Pavegen" دراسة إمكانية تطبيق تقنية الألواح وجمع البيانات في مناطق معينة بالعاصمة المقدسة.

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وأكد أن تلك التقنية ستساهم في عملية توفير الطاقة النظيفة وجمع البيانات اللازمة للاستفادة منها في تسهيل عملية إدارة الحشود على سبيل المثال وغيرها من العمليات الأخرى.

وأضاف أن شركة وادي مكة للاستثمار تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تقدم خدمات وتقنيات تحسِّن وتطور من جودة خدمات قطاع الحج والعمرة، وذلك سعيا لجعل مكة المكرمة مدينة ذكية ورحلة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسر.

وتابع أن هذا يتطلب جذب الشركات الناشئة الدولية والاستثمار بها وتمكينها من الدخول في السوق السعودي، تحقيقا لرؤية السعودية 2030 ودعم الاقتصاد المحلي عن طريق تبادل الخبرات ونقل المعرفة للشباب السعودي.

يشار إلى أن شركة وادي مكة للاستثمار هي الذراع الاستثمارية لشركة وادي مكة للتقنية المملوكة بالكامل لجامعة أم القرى، وتمتلك الشركة 3 محافظ استثمارية، ثالث هذه المحافظ هي المحفظة الاستثمارية المختصة باستثمارات الشركة في الشركات الناشئة بالمراحل المتقدمة "Series A" التي يتمحور نشاطها في المجالات والتقنيات المتخصصة في تحسين منظومة الحج والعمرة.