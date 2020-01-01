شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بترقية 5257 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بترقية مجموعة من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبى كل من القيادة العامة لشرطة دبى والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى والإدارة العامة للدفاع المدنى فى دبي، وشملت الترقيات نحو 4373 عنصراً فى شرطة دبي، فيما بلغ عدد مستحقى الترقية فى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى قرابة 540 عنصراً ووصل عدد المستفيدين من الترقيات فى الإدارة العامة للدفاع المدنى فى دبى إلى 344 عنصراً حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وتوجّه الفريق ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن فى دبى بعظيم الشكر والعرفان إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى على مكرمة سموه التى جاءت هدية إلى جميع الذين شملتهم الترقيات مع حلول العام الجديد؛ عام الفرح والسعادة والازدهار فى دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله.

وبارك الفريق ضاحى خلفان لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبى شرطة دبى والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى دبى والإدارة العامة للدفاع المدنى فى دبي، ودعاهم وزملاءهم الآخرين إلى مضاعفة الجهد والعطاء والتضحية من أجل إعلاء شأن دولتنا الحبيبة وترسيخ سمعتها الطيبة فى الأوساط الدولية فى ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.