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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكثر التطبيقات تحميلا خلال 10 سنوات.. فيسبوك في المقدمة
الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كان "فيسبوك" و"ماسنجر" و"واتساب" و"أنستقرام" أكثر أربعة تطبيقات تم تحميلها على الهواتف في عقد 2010، وفق تصنيف نشرته شركة "آب آني" الأمريكية المتخصصة.
وفازت شركة "فيسبوك" في المراكز الأربعة الأولى من خلال منصتها الرئيسية وتطبيقات الرسائل الخاصة بها، حيث اشترت "أنستقرام" في العام 2012 و"واتساب" في العام 2014 إضافة إلى تطبيق "ماسنجر".
وتهيمن الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير على هذه القائمة مع "سنابتشات" و"تيك توك" "المركزين الخامس والسابع"، وهما منصتان نالتا استحسانا من الشباب وكذلك "يوتيوب" و"تويتر".
كما جاءت خدمة "سكايب" أيضا ضمن المراكز العشرة الأولى القائمة.
وفيما يتعلق بألعاب الفيديو، تصدرت "سابواي سورفر" و"كاندي كراش ساجا" و"تامبل ران 2" قائمة أكثر ألعاب تم تحميلها خلال العقد 2010.
وظهرت "نتفليكس" و"تيندر" و"باندورا ميوزيك" في قائمة أكثر التطبيقات إنفاقا من المستخدمين وتلتها "تنسنت فيديو" و"لاين" للرسائل الفورية والمكالمات الصوتية والفيديو.
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