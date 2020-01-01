شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تثمّن جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبنّاء للولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها، مثمنة الجهود الأمريكية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها أمس - عن تأييد الإجراءات الأمريكية المتخذة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها، وتثمين الدور الأمريكي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

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